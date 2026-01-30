Az egész internet egy furcsa indiai megoldáson hüledezik, a frissen, sokmilliárdnyi forintból felhúzott felüljárón ugyanis a négysávos sztráda minden előjel nélkül, egyik pillanatról a másikra két sávra szűkül. A hivatalos válasz? „Ez nem hiba, ez a jövő.”

Mumbai egyik legforgalmasabb elővárosában, Mira-Bhayandarban készült el ez a csoda, a 9-es metróvonal projektjének részeként.

A netezők nem kímélték a tervezőket

A helyiek reakciója a sokktól a maró gúnyig terjedt.

„Ez a sufnituning mérnöki munka iskolapéldája. Nem jövőtervezés, hanem egy államilag jóváhagyott halálcsapda” – írta egy kommentelő.

Mások szerint a kivitelezők egyszerűen „építettek egy festői útvonalat a legközelebbi sürgősségi osztályra”, míg volt, aki szerint a tervezőt a legendás motoros játék, a Road Rash ihlette.

A legtalálóbb talán az a megjegyzés volt, ami egy horrorfilmhez hasonlította a helyszínt: „Ez egy Végső állomás- (Final Destination) helyszínnek is beillik.”

És hogy mit reagált minderre a helyi fejlesztési hatóság? Nos, szerintük minden a legnagyobb rendben van. A hivatalos álláspont szerint a hirtelen szűkülés nem tervezési hiba. A felüljárót úgy tervezték, hogy a jövőben majd kétfelé ágazik: két sáv Kelet-Bhayandar, kettő pedig Nyugat-Bhayandar felé (a vasút felett). Mivel egyelőre csak a keleti ág készült el, a négysávos út „ideiglenesen” beleszalad a kétsávos leágazásba. A megmaradt két külső sáv pedig a levegőben lógva várja a jövőbeli bővítést.

Annyi biztos, hogy itt amíg nem lesz kész a bővítés, nagyon észnél kell majd lenniük a helyi autósoknak.