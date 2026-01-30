Országos vitát indított el egy bellunói sofőr esete, akit 2025 májusában az SS53 jelű úton mindössze hét perc leforgása alatt ötször értek gyorshajtáson. A sebességmérő kamerák minden esetben enyhébb, 5–20 km/óra közötti mértékű sebességtúllépést rögzítettek. A bírság azonban így is összesen több mint 700 euróra, a mostani árfolyamon számítva közel 270 ezer forintra rúgott, továbbá hat büntetőpontot is bejegyeztek a férfi vezetői engedélyébe – írja az Autoblog.it.

Az ominózus, mindössze néhány kilométeres útszakaszra – ahol egyébként 70 km/órás sebességhatár van érvényben – nem kevesebb mint 13 traffipaxot telepítettek; ez részben megmagyarázza, hogyan szedhetett össze az autós ilyen rövid idő alatt ennyi büntetést. Az ügyet ugyanakkor tovább bonyolította, hogy az ötből három bírságot a regionális hatóságok szabtak ki, a másik kettőt pedig az állami szervektől kapta.

Ki is használta a sofőr, hogy tisztában van a rendszer összetettségével, ezzel együtt az abban rejlő jogorvoslati lehetőségekkel is – a hatályos jogszabályokra hivatkozva kérvényezte a szabálysértések összevonását. Siker koronázta a próbálkozását, ugyanis a bírságot 70 euróval, azaz majdnem 30 ezer forinttal mérsékelték, és a büntetőpontjainak számán is sikerült faragnia. Fontos kiemelni, hogy a bürokratikus útvesztőben úgy volt lehetősége erre, hogy a szabálysértéseket nagyjából egy időben és hasonló körülmények között követte el.

Az eset, illetve annak kimenetele megosztotta a közvéleményt. Amíg egyesek szerint üdvözlendő, hogy léteznek igazságos eljárások, amik a polgárokat védik, mások feltették a kérdést, hogy valóban a közlekedők biztonságát szolgálja-e, ha egy útszakaszt ennyi traffipaxszal szórnak tele, ráadásul ilyen kacifántos közigazgatási háttérrel.

