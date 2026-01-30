Ahogy csütörtökön beszámoltunk róla, egy ipari felhasználású gázpalackokat szállító teherautó szenvedett balesetet délután az M6-os autópályán, a Fácános pihenőhelynél.

A pótkocsi megbillent és hatvan darab, kalodákba rendezett acetiléngáz-palack szóródott szét a sztrádán, több ki is gyulladt, az autópályát mindkét oldalon órákra teljes szélességében lezárták. A Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település tűzoltói oltották, hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze pedig tizenhármat kilőtt.

A kilövésről és a kármentésről nemrég megosztott egy videót a Katasztrófavédelem.

Később a feltorlódott kamionokat a főváros felé vezető oldalon elengedték, majd a sáros burkolat megtisztításáig, valamint a helyszínelés ideje alatt ismét pályazár volt életben.

Nagyjából hat óra elteltével az utolsó palackot is kiégették, miközben a rajok folyamatosan ellenőrizték és hőkamerával monitorozták a hőmérsékletüket. A káreset felszámolásában 47 hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltó vett részt 16 járművel.

