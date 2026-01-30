Azok számára, akiknek a pénz sosem jelentett akadályt, az 1957–58-as Cadillac Eldorado Brougham szinte megkerülhetetlen választás volt – legalábbis Amerikában – ha fényűzésről volt szó.

Ez az autó nemcsak drágább volt, mint egy korabeli Rolls-Royce, de túl is szárnyalta extrák terén.

Nem véletlen, hogy kizárólag a Cadillac legtehetősebb ügyfelei engedhették meg maguknak: mindössze 704 darab készült a két modellév során.

Az Eldorado Brougham alapfelszereltségi listája hosszabb volt, mint sok mai autó teljes extralistája. A rengeteg kiegészítő között akadtak egészen különleges tételek is – olyanok, amelyek ma már szinte elképzelhetetlenek egy szériagyártású autóban.

Az egyik legmeglepőbb extra a nők kedvencévé tette az autót: a sminkkészlet púdertartót, tükröt, rúzst és fésűt tartalmazott, hogy az utasok kifogástalan megjelenéssel érjenek célba. Emellett négy darab üvegpohár is járt az autóhoz, arra az esetre, ha az utazás során folyékony frissítésre lenne szükség.

A luxus azonban itt nem ért véget

Az Eldorado Brougham tulajdonosai bőrborítású jegyzetfüzetet, cigarettatartót, aprópénztartót és illatosító adagolót is kaptak az autó mellé – mindezt alapáron. Ezek a részletek jól mutatják, hogy a Cadillac ebben az időszakban nem pusztán autót, hanem komplett életstílust kínált.

Bár néhány hasonló ötlet visszaköszönt a modern luxusautókban:

például a Rolls-Royce ma is kínál opcionális dekantáló- és szivartartó készleteket,

míg például a Mercedes-Benz modellek illatadagoló rendszert kaptak.

Ez a fajta túlzás a Cadillac aranykorát idézi, amikor egy autó nemcsak közlekedési eszköz volt, hanem a tulajdonos státuszának és életstílusának látványos kifejezője.