Egy autós áthajtott a piroson január 27-én délelőtt Békéscsabán, a Jókai utca és Andrássy út kereszteződésében. Pechjére pont a rendőrök orra előtt sikerült a mutatvány, akik nem sokkal később meg is állították.

Az intézkedés kezdetben problémamentes volt, a rendőrnő közölte vele, hogy az elkövetett szabálysértésért pénzbírságot és büntetőpontokat fog kapni. A férfi ekkor annyit mondott, hogy „ezért nem szoktam megállni”, majd gázt adott, és nagy sebességgel elhajtott.

A férfi többször szabálytalanul váltott sávot, átlépte a záróvonalat és (a rendőrök szerint) helyenként közel 120 km/órás sebességgel hajtott a belvárosban. Az Orosházi úton aztán megállásra kényszerült, mert mindegyik forgalmi sáv foglalt volt, a piros lámpa miatt pedig álltak előtte.

A férfi még ekkor sem akart kiszállni az autójából, de a rendőr benyúlt a lehúzott ablakon, kinyitotta az ajtót, és kitessékelte őt. Még ekkor is ellenállt, sérelmezte az intézkedést, ezért megbilincselték és előállították a rendőrkapitányságra.

Kihallgatásán azt mondta, hogy a munkájához szüksége van a jogosítványára, és azért nem akart a meglévők mellé újabb büntetőpontokat kapni, mert tudta, hogy kipontozódna. Ez valóban meg is történt azzal, hogy a rendőrautó mellett áthajtott a piroson.

A békéscsabai rendőrkapitányság több szabálysértési eljárást, illetve közigazgatási eljárást is indított ellene, emellett eltiltották a járművezetéstől.