Ablaktörlő lapátok, gumik, téli szélvédőmosó – a legtöbb autós ezeket rutinszerűen cseréli, amikor eljön az ideje. Van azonban egy alkatrész, ami gyakran méltatlanul feledésbe merül: az utastérszűrő (köznyelvben: pollenszűrő).

Pedig különösen most, a tél derekán, amikor már látótávolságban a tavasz kulcsfontosságú lenne a tiszta levegő az autóban. Egy friss szűrő nemcsak a portól és a káros anyagoktól óv meg, de az allergiások számára egyenesen megváltás lehet.

Mikor esedékes a csere?

A csere különösen a nyirkos ősz és a hideg tél után indokolt, amikor a rendszerben maradt nedvesség melegágya lehet a baktériumoknak és a penészgombáknak. A szakértők azt javasolják, hogy évente legalább egyszer iktassuk be a cserét.

Az allergiásoknak a tavasz a legideálisabb időpont: egy új, tiszta betét megbízhatóan távol tartja a polleneket, így a virágzó tájakon átvezető út nem válik tüsszögési rohammá. A modern, aktívszenes szűrők pedig már jóval többet tudnak elődeiknél: nemcsak a részecskéket szűrik ki, hanem semlegesítik a káros gázokat és a kellemetlen szagokat is. Így az utastérben mindig friss, tiszta levegőt lélegezhetünk be.

A csere egyszerű, de nem mindig

A legtöbb autóban logikus, pár mozdulattal megközelíthető helyen vannak az utastér levegőjét szűrő betétek. A legtöbb modern személyautóban a pollenszűrő az utastérben, a kesztyűtartó mögötti részben található, könnyen hozzáférhető módon. Vannak azért macerásabb darabok, mint például a Mazda3 első generációja, amiben a két részből összeállított szűrőt a kesztyűtartó alatt egy szűk résbe kell beügyeskedni. Gyakorlást igénylő feladat, de nem teljesíthetetlen!

Szerencsére a legtöbb autóban tényleg két mozdulat a csere, amit bárki el tud végezni, ha nem az utastérben található a szűrő, akkor sok esetben a motorháztetőt felnyitva, szintén a tűzfalhoz közel, az ablaktörlők alatti műanyaggal fedett területen kell keresni a szűrő lakhelyét.