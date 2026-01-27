Magnus Walker, a brit divattervezőből lett Porsche-legenda – vagy ahogy a világ ismeri az “Urban Outlaw” – most drasztikus lépésre szánta el magát: piacra dobja ikonikus gyűjteményének egy jelentős részét.

Az RM Sotheby’s 2026 márciusában rendezi meg azt az árverést, ahol nem kevesebb mint 160 tétel keres majd új gazdát, átölelve a Porsche történetének négy évtizedét. Walker a hírnevét az általa csak sportcélú építéseknek nevezett, modernizált gépekkel alapozta meg: elhanyagolt, “sorsukra hagyott” Porschékat alakított át rendszámos, utcai szörnyetegekké, amelyekben friss technikával körítve, de mégis ott lüktetett a versenyautók karaktere.

Filozófiájának alapköve mindig is az volt, hogy az autókat hajtani kell, nem pedig „garázskirálynőként” pátyolgatni őket a négy fal között – bár lássuk be, ezt az elvet nem lehetett könnyű tartani a több mint 40 Porschét számláló flottánál.

A döntés, hogy felszámolja ezt a kézzel válogatott garázst, nem egyik napról a másikra született. Walker egyfajt, újjászületésként írja le a motivációját. A Los Angeles-i művésztelepen található raktárépülete rejti ezt az álomkollekciót, melynek számos darabját ő maga mentette meg a pusztulástól, hogy aztán a saját, összetéveszthetetlen stílusában építse újjá őket. Ám a gyűjtemény idővel túlnőtt az eredeti vízión: ahogy ő fogalmazott, egy „irányíthatatlan hobbivá” vált, ami a végén már inkább tehernek érződött, mint örömforrásnak.

Walker életútja persze jóval több, mint autók sorozata. Vállalkozóként, divattervezőként, ingatlanfejlesztőként és motivációs előadóként is letette már a névjegyét. Mégis, az igazi, hamisítatlan hírnevet azok a lázadó szellemű Porsche-építések hozták meg neki, amelyek fittyet hánytak a hagyományos, karót nyelt restaurálási normákra.

Hogy pontosan mely tételekért indulhat majd a licitháború, azt egyelőre jótékony homály fedi. Walker számára ez az aukció egy fejezet lezárását jelenti, miközben teret enged mindannak, ami ezután következik a márkával való, folyamatosan formálódó – és az életét alapjaiban megváltoztató – kapcsolatában.