Habár a közlekedők többsége alighanem ellenségként tekint rájuk, valójában több szempontból is bizonyították hatékonyságukat azok a traffipaxok, amelyeket Washington városában telepítettek. A kamerák nemcsak a gyorshajtásokat, de a piros lámpák, valamint a stoptáblák figyelmen kívüli hagyását is figyelik.

Pillanatnyilag 547 fix kamerából áll a rendszer, ami már 2023-ban is 267,3 millió dollárnyi bevételt generált. Ugyanakkor ennek 25 százalékát, vagyis nagyjából 65 millió dollárt – a mostani árfolyamon átszámolva 21 milliárd forintot – tíz kamera hozott össze. Közülük a legtöbbet az a traffipax hozta a konyhára, amit a Potomax folyó mellett húzódó autópálya mellé helyeztek ki: egy év alatt csaknem 9,2 millió dollárral, azaz 3 milliárd forinttal járult hozzá a költségvetéshez – írja a Carscoops.

Másik két kamera sem szerepelt rosszul a rekorder mellett; ezek egyenként 8,5 millió dollárral (2,7 milliárd forinttal), illetve 7,7 milliárd dollárral (2,5 milliárd forinttal) könnyítették meg a járművezetők pénztárcáját.

Azzal együtt jönnek ki a milliárdos nagyságrendű összegek, hogy a rendszert még csak nem is vasszigor jellemzi, hiszen csak abban az esetben szab ki automatikusan büntetést, ha a sebességhatárt minimum 10 mérföld/órával, azaz 16 km/órával lépik túl. Tény és való, a bírságokat nem minden esetben volt egyszerű behajtani, ám ezen sokat lendített egy 2024-es törvénymódosítás, aminek értelmében a város polgári peres eljárást indíthat a büntetéseket nagy tételben felhalmozó sofőrökkel szemben.

Ezzel párhuzamosan tavaly 52 százalékkal csökkent a halálos kimenetelű közúti balesetek száma, így még azért sem érheti szó a ház elejét, hogy csak a pénzbehajtást szolgálnák a traffipaxok. Ennek ellenére az illetékes amerikai közlekedési tárca az év elején felvetette a kamerák leszerelését, ami becslések szerint éves szinten 1 milliárd dolláros, vagyis 323 milliárd forintos bevételkiesést jelentene a költségvetésben.

Sokan talán nem is tudják, de Magyarországon vannak, akiknek nem is kell befizetniük a VÉDA-rendszer által kiszabott bírságokat – erről bővebben a Vezess alábbi cikkében írtunk: