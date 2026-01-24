Péntek délelőtt a Pest vármegyei rendőrség járőrei az M0-s autóút gyáli szakaszán egy teherautóra figyeltek fel, mely füstölni és szikrázni kezdett.

A helyzetet gyorsan felismerve az egyenruhások azonnal és biztonságosan vezették ki a forgalomból a járművet, aminek a hátsó része lángra is kapott, miután megállt, viszont így nem terjedt tovább a tűz.

A rendőrök porral oltót ragadva kezdték meg az oltást, majd a kiérkező tűzoltók fékezték meg véglegesen a lángokat. A hatóságok beszámolója szerint nem történt személyi sérülés, és a forgalom is rövid időn belül zavartalanul haladhatott tovább.

