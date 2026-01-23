A rendőrség egy rövid, de annál tanulságosabb videót osztott meg, amelyben lépésről lépésre bemutatják, hogyan kell helyesen fékezni csúszós úton, és mire érdemes odafigyelni, mielőtt baj lenne.

a videó a hirdetés után indul

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy csúszós úton a féktávolság többszörösére nő, ezért nem elég „egy kicsit” lassabban menni: nagyobb követési távolságra van szükség.

Kanyarban fékezni az egyik leggyakoribb hiba csúszós úton. Ilyenkor az autó könnyen irányíthatatlanná válhat, és a vezető már nem tudja korrigálni. A helyes technika az, ha a lassítást még az egyenes szakaszon elvégezzük, a kanyarban pedig egyenletes gázzal haladunk tovább.

A tanulság egyszerű, de annál fontosabb: csúszós úton nem a gyors reakció, hanem a nyugodt, előrelátó vezetés menthet meg minket a balesettől.