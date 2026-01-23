A rendőrség egy rövid, de annál tanulságosabb videót osztott meg, amelyben lépésről lépésre bemutatják, hogyan kell helyesen fékezni csúszós úton, és mire érdemes odafigyelni, mielőtt baj lenne.
Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy csúszós úton a féktávolság többszörösére nő, ezért nem elég „egy kicsit” lassabban menni: nagyobb követési távolságra van szükség.
Kanyarban fékezni az egyik leggyakoribb hiba csúszós úton. Ilyenkor az autó könnyen irányíthatatlanná válhat, és a vezető már nem tudja korrigálni. A helyes technika az, ha a lassítást még az egyenes szakaszon elvégezzük, a kanyarban pedig egyenletes gázzal haladunk tovább.
A tanulság egyszerű, de annál fontosabb: csúszós úton nem a gyors reakció, hanem a nyugodt, előrelátó vezetés menthet meg minket a balesettől.