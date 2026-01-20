Már a csapból is az AI folyik. Képeket generál, vizsgadolgozatokat ír, lassan helyettünk gondolkodik. A határ a valóság és a virtualitás között elmosódik, ami sok területen izgalmas, de amikor használtautót akarunk venni – ráadásul látatlanban –, akkor maga a rémálom. A Bring a Trailer (BaT) nevű aukciós oldalon most be is következett a “digitális katasztrófa”.

Aki ismeri a felületet tudja: ez nem a sarki murvás kereskedés online megfelelője. Itt a bizalom mindennél többet ér. A vevők gyakran tízmilliókat utalnak el olyan autókra, amiket élőben sosem láttak, kizárólag a feltöltött fotók és a leírás alapján döntenek. Éppen ezért a képek manipulálása itt főbenjáró bűn.

4 fotó

Mégis, egy 1999-es Cadillac DeVille tulajdonosa úgy gondolta, kicsit “megokosítja” a hirdetést. Valószínűleg nem csalni akart a szó klasszikus értelmében – a motiváció inkább a hanyagság és a hozzá nem értés szerelemgyereke lehetett.

Az eladó valószínűleg csak annyit akart, hogy a Cadillac mögött ne a saját garázsa, hanem valami elegánsabb háttér látszódjon. Az algoritmus viszont kicsit túlbuzgó volt, és több helyen hibázott, kiradírozta az A-oszlopot, de a legviccesebb baki a belső térben történt. Az AI összekeverte a padlószőnyeget a külső burkolattal, így a Cadillac lábterében hirtelen megjelent a macskakő.

A BaT vezetése gyorsan és korrekten reagált. Howard Swig, az aukciókért felelős vezető beismerte: hibáztak, az aukciót törölték, az eladót pedig tiltólistára tették.