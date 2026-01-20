A német vegyipari vállalat, a BASF nagy szereplő az autófestékek világában is, így első kézből tudja, mik a trendek, illetve a legnépszerűbb színek. Szokásukat követve ismét elkészítették színjelentésüket, mely részletekbe menően elemzi napjaink autóinak színhelyzetét.

A trendeket tekintve a legfontosabb megállapításuk az, hogy a világ folytatja az elmozdulást az önállóság felé, azaz egyre többen választanak mást az alapszínek, valamint a korábbi népszerű árnyalatok helyett. Népszerűek a természet ihlette árnyalatok, ennek köszönhetően a zöld különböző változatai fel is jöttek a színek dobogójára a kékek és a pirosak mögé. Az olló ráadásul zárul, ugyanis a kék és a piros részaránya csökkenőben van.

Hasít viszont a szürke, amit ugyan kissé unalmasnak is lehet aposztrofálni, de egyet jelenthet a modern eleganciával is. Enyhén csökken a fehér részaránya is, a fekete pedig tartja magát.

De ki nyerte a színek csatáját 2025-ben?

Nos, az attól függ, honnan nézzük. Megingás ide vagy oda, globális szinten még mindig toronymagas a fehér szín dominanciája, az új autók 38 százaléka kapta ezt a színt. A legvilágosabbat a legsötétebb követi, a fekete 23 százalékkal a második, míg a harmadik a szürke 19 százalékkal. A szürkeárnyalatos skálán helyet foglaló ezüst 8 százalékkal a negyedik, majd utánuk jönnek a már említett színek a kékkel, a pirossal és a zölddel (6, 3 és 3 százalék).

Önmagában az európai kontinens trendjeit nem nézte meg a BASF, egybevettek “bennünket” a Közel-Kelettel és Afrikával, ahogy azt ilyen üzleti régiós szinten egyébként is szokás. A világ ezen területén más a sorrend, mint globálisan: a fehér ugyan itt is uralkodó, de csak 26 százalékkal, és épphogy előzi a szürkét (24 százalék) és a feketét (23 százalék). Az ezüst nem olyan népszerű, mint a kék szín (7 vs. 10 százalék), a zöld pedig a BASF szerint már előzi a pirost, hiába van mindkét szín mellett 4-4 százalékos érték.

Régióban egyébként eltörpül a lila autók száma, miközben a világon azért mérhető mennyiség (1 százalék) készült belőlük. Hasonló anomáliát Amerikánál is fel lehet fedezni, ahol sárga autóból van mérhetetlenül kevés a világ többi részéhez képest (1 százalék).