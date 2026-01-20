Érdekes jelenetek zavarták meg a németországi Donauwörth nyugalmát vasárnap délután. A Duna menti húszezres település egyik kereszteződését ugyanis birtokba vette egy 45 éves részeg férfi, de nem akárhogy: felvett egy narancssárga láthatósági mellényt, és innentől ő volt a forgalomirányító – legalábbis szerinte.

Nagyon sajnáljuk, hogy a történtekről nem készült felvétel, biztosan jót mosolyogtunk volna, arra járóként azonban nem lehetett vicces a dolog. A rendőrök beszámolója szerint a férfi legalább egyszer el is esett az utca közepén, veszélyt jelentve magára és másokra egyaránt.

Hamar ki is szálltak érte a hatóságok, akik a férfit egyből egy klinikára vitték, anélkül, hogy szondát fújattak volna vele. Valószínű, hogy erre állapotát figyelembe véve nem volt szükség.

Nemrég szintén Németországban egy fokkal ennél is félelmetesebb dolgot tett egy ittas személy: szimplán nyugovóra tért, de az autópálya közepén.