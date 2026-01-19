Bár a streaming szolgáltatók korát éljük, az autórádió továbbra is kulcsfontosságú, különösen, ha friss információkra van szükségünk útközben. A legtöbb modern (és kevésbé modern) fejegység már régóta használja az RDS (Radio Data System) rendszert, ami nemcsak az állomás nevét írja ki, hanem láthatatlan adatcsomagokat is utaztat a zenével együtt. Ennek a rendszernek az egyik leghasznosabb, mégis legkevesebbet használt eleme a PTY funkció.

Mit rejt a PTY rövidítés?

A PTY a Program Type (azaz programtípus) rövidítése. A gomb lényege a rendszerezés: a funkció képes azonosítani, hogy az adott rádióadó éppen milyen jellegű műsort sugároz. Legyen szó hírekről, rockzenéről, sportközvetítésről vagy közlekedési információkról, a PTY-kód alapján a rádió pontosan tudja, mi szól az éterben.

A PTY igazi előnye akkor mutatkozik meg, amikor úton vagyunk. Ahelyett, hogy vezetés közben a frekvenciákat pásztáznád – ami nemcsak idegesítő, de balesetveszélyes is –, egyszerűen kiadod az utasítást a rádiónak.

A menüben vagy a dedikált gombbal kiválasztod a téged érdeklő kategóriát (pl. News, Sport, Pop, Classics), a fejegység pedig a háttérben dolgozva automatikusan megkeresi azokat az adókat, amelyek éppen a választott tartalmat sugározzák.

Miért jó ez?

Ez a funkció különösen hosszabb utakon, ismeretlen régiókban tesz jó szolgálatot. Ha például gyorsan szeretnél értesülni a helyi forgalmi akadályokról vagy az időjárásról, a PTY segítségével azonnal kiszűrheted a hírrádiókat. Bár a Waze és a Google Maps világában hajlamosak vagyunk elfelejteni, a rádiós közlekedési hírek sokszor olyan lokális infókat is bemondanak, ami a navigációból még hiányzik.

A PTY tehát nem váltja ki a modern navigációt, de egy remek, analóg kiegészítője annak – ráadásul már ott van az autódban, ingyen.