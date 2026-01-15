Január közepétől olcsóbb lesz az éjszakai villanyautó-töltés, legalábbis az E.ON Drive Infrastructure hálózatán: a szolgáltató bejelentése szerint január 17-től este 22 és reggel 7 óra között 25 százalékos kedvezményt adnak minden általuk üzemeltetett hazai nyilvános töltőn. Ez összesen 240 oszlopot érint – számolt be róla a Villanyautósok.

A döntés hátterében az állhat, hogy a cég szeretné egyenletesebben elosztani a töltéseket a nap folyamán, hogy csökkentség az elektromos hálózat terhelését napközben.

Az éjszakai kedvezmény minden teljesítménykategóriára érvényes. A kisebb, 11–50 kW-os AC és DC töltők nappal 199 forintba kerülnek kilowattóránként, éjszaka viszont 149 forintra csökken az ár. Az 51–150 kW-os DC oszlopokon 249 forintról 187 forintra mérséklődik a tarifa, míg a legnagyobb, 151–400 kW-os HPC töltőknél 299 forint helyett 224 forintot kell fizetni kWh-nként az esti és hajnali időszakban.

Fontos szabály, hogy a töltés indításakor érvényes tarifa a teljes folyamatra vonatkozik. Ha valaki 21:59-kor csatlakozik, végig a nappali árat fizeti, míg egy 6:59-kor indított töltés teljes egészében a kedvezményes sávba esik.

Egységes üresjárati díj

Az üresjárati díj egységesebb és szigorúbb lett. A töltés befejezése után 11–50 kW-os oszlopokon 15 perc türelmi idő áll rendelkezésre, ezt követően percenként 49 forintot számolnak fel. Az 51 kW feletti DC és HPC töltőknél mindössze 5 perc a türelmi idő, utána 99 forintba kerül minden megkezdett perc.

Van azonban egy fontos kivétel: éjszaka a 11–50 kW-os AC és DC töltőkön nem érvényes az üresjárati díj. Ez azt jelenti, hogy aki este tíz után indít töltést egy ilyen oszlopon, nyugodtan rajta hagyhatja az autót reggelig, nem kell hajnalban felszabadítani a töltőt.