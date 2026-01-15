2025 nyarán értek gyorshajtáson egy nőt a németországi Rödinghausenben: a megengedett 70 km/óra helyett 87-tel mérték be az L557 jelű út észak-rajna-vesztfáliai szakaszán. A sebességtúllépés mértéke korántsem mondható extrémnek, viszont egészen más megvilágításba helyezi az esetet, hogy a gyorshajtót mobiltelefon-használattal is vádoltak.

Míg a lakott területen kívüli gyorshajtás miatt 60 euróra bírságolták meg – ami a mostani árfolyamon nagyjából 23 ezer forintnak felel meg –, a vezetés közben mobilhasználatot ennél súlyosabban büntették, ugyanis emiatt a 100 eurós, átszámítva kevesebb mint 40 ezer forintos bírság mellé már büntetőpont is járt.

A járművezető azonban fellebbezett az utóbbi vétségért kiszabott szankció ellen, ugyanis a tárgy, ami a traffipax által készült fényképen mobiltelefonnak tűnt, valójában a reggelije volt, és egy rukkolás szendvicset tartott a kezében. Az ominózus fotót is közlő Auto Bild cikke szerint a kelet-vesztfáliai nőnek igazat is adtak, és az ítélet ki is mondja, hogy a kép alapján tényleg nem bizonyítható a mobiltelefon-használat.

Időnként előfordul, hogy a traffipaxfotókon nem vehető ki minden tökéletesen, aminek hátterében nemcsak szándékos manipuláció állhat, de előfordulnak valódi tévedések is – egy ilyen esetről az alábbi cikkében számolt be a Vezess: