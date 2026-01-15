Drasztikus fordulatot vett a közlekedésbiztonsági szigor Franciaországban, ami az arra járó magyar autósokat is érintheti. A francia hatóságok megelégelték a száguldozást: az új szabályozás értelmében a jelentős sebességtúllépés kikerült a szabálysértési kategóriából, és mostantól bűncselekménynek minősül. – írja a PénzCentrum.

A 2025. december 29-én életbe lépett rendelkezés szerint, aki a megengedett sebességet legalább 50 km/órával túllépi, az a francia büntetőjog szigorával találja szembe magát. Ez a szabály mindenkire vonatkozik, így a külföldi rendszámmal közlekedő magyar turistákra is.

Az új francia szabályok alapján az extrém gyorshajtás következményei súlyosak lehetnek:

akár 3 hónap szabadságvesztés,

legfeljebb 3750 eurós pénzbírság (kb. 1,4 millió forint),

büntető-nyilvántartásba kerül az elkövetés,

a hatóságok lefoglalhatják a járművet,

a vezetői engedélyt akár 3 évre is bevonhatják Franciaország területén.

Fontos részlet, hogy a jogosítvány elvétele csak Franciaországban érvényes, más országokban a vezetési jogosultság megmarad. A francia belügyminisztérium adatai szerint 2017 óta 69 százalékkal ugrott meg a kirívó gyorshajtások száma; csak 2024-ben több mint 63 ezer olyan esetet regisztráltak, ahol az autósok legalább 50-nel lépték túl a limitet. A korábbi, 1500 eurós bírság (ami csak visszaesőknél volt magasabb) már nem volt elég visszatartó erő.

A francia szigorítás részben a svájci gyakorlatot követi, ahol az extrém gyorshajtás automatikusan bűncselekménynek számít. Lakott területen 40 km/órás, autópályán 80 km/órás túllépés esetén akár 1–4 év börtön, többéves jogosítványelvétel és járműelkobzás is jöhet.