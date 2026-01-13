Az ónos eső elég veszélyes időjárási jelenség, hiszen az esőcseppek a talajhoz érve azonnal jéggé fagynak. A gumiabroncs – legyen bármilyen jó téli – ilyenkor nem sokat segít, a fékút kiszámíthatatlanná válik. Jobb, ha ilyenkor nem ülünk autóba, ha tehetjük maradjunk otthon – ilyen a mai nap is.

Ilyen körülmények között a vezetés inkább emlékeztet egy túlélési gyakorlatra, mint hétköznapi közlekedésre.

A gázpedál kezelése finomabb kell legyen, mint normál körülmények között, a hirtelen mozdulatok pedig azonnal büntetnek. Az ónos eső nemcsak az autót, hanem a forgalmat is „megbénítja”. Egy keresztbe fordult jármű, egy apró koccanás vagy egy fel nem takarított útszakasz pillanatok alatt dugót okozhat. Ilyenkor derül ki igazán, mennyire sérülékeny a közlekedés: hiába a modern menetstabilizáló rendszerek, az ABS vagy az összkerékhajtás, a fizika törvényei ellen ezek sem csodaszerek.

Autós szemmel nézve az ónos eső nem romantikus természeti jelenség, hanem figyelmeztetés. Arra, hogy vannak napok, amikor a legjobb döntés nem a „majd óvatosan vezetek”, hanem az, hogy egyáltalán nem indulunk útnak.

Így szól olvasónk verse:

Égből jövő korcsolyapálya

(Siket Norbert verse)

Enyhe reggel támadt,

Fegyveresen lázadt,

Köpvén nyúlós nyálkát,

Kövér, csúszós pályát,

Óvatosan léptet,

Jó nagy gondra késztet,

Minden lépés fontos,

Szintet kér és pontos,

Harcteret nem kérni,

Fal mellett kell lépni,

Jó sok erőt hagyván

Ónos eső napján…

A meteorológiai szolgálat kedd délelőtt a Duntántúl egy részére, majd a középső országrész egyes járásaira adott ki másodfokú (narancs) riasztást tartós ónos eső veszélye miatt. Átmenetileg a Liszt Ferenc repülőteret is lezárták. Reméljük, mindenki megúszta épségben a mai napot, holnap már elvileg nem kell ilyesmire számítani.