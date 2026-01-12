A svájci közlekedésrendészet szigoráról legendák keringenek, de ez az eset még ottani mércével is erős. A Blick beszámolója szerint a nyugdíjas hölgy hónapok óta törleszti azt a 2500 svájci frankos (több mint egymillió forint) büntetést, amit azért varrtak a nyakába, mert kisteherautójával nem haladt elég dinamikusan egy hegyi úton.

A sztori a Julier-hágón kezdődött Az eset még 2022 februárjában történt. A Bernből származó nyugdíjas éppen egy St. Moritz-i lóversenyről tartott hazafelé, a járművében több lovat is szállítva. A rendőrség egy névtelen telefonos bejelentés alapján kapcsolta le, a betelefonáló szerint ugyanis a hölgy feltartotta a forgalmat. Az újság információi szerint a kanyarokat mindössze 15–20 km/órás sebességgel vette be a Julier-hágó szerpentinjén.

A helyszíni bírság eredetileg „csak” 300 frank (kb. 320 euró) volt, ami a különféle eljárási költségekkel gyorsan 780 frankra (830 euró) hízott.

Ezzel indult el az elutasított fellebbezés és a növekedő költségek spirálja.

A Blick információi szerint a rendőri intézkedés mintegy két órán át tartott, miközben odakint ‒6 fokos fagy volt. Ez nem csak a sofőrnek, de a szállított lovaknak sem esett jól, az útjuk így az eredeti öt óráról nyolcórásra nyúlt. „Ez egyáltalán nem tesz jót a lovaknak” – panaszkodott a hölgy a lapnak.

Az igazi feketeleves azonban csak ezután jött. 2022 májusában, miután kézhez kapta a csekket, egy ismerőse jogvédelmi biztosítójának tanácsára – akik bizonyítékok hiányára hivatkoztak – fellebbezett. A bíróság azonban elutasította a panaszt, a perköltségek és a büntetés pedig így együttesen 2500 frankra (több mint egymillió forintra) ugrottak.

A végkifejlet: havi törlesztés. Bár a hölgy sokáig küzdött az igazáért, 2024 elején romló egészségi állapota miatt úgy döntött, feladja a harcot. „Egyszerűen nem bírtam tovább” – nyilatkozta. Mivel egyben nem tudta kifizetni az összeget, jelenleg havi 50 frankos részletekben törleszti tartozását az állam felé.