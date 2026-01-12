Miért hagy valaki egy több mint százmillió forintos luxusautót az utcán, garázs helyett? A válasz összetettebb, mint elsőre gondolnánk.

Elsőként érdemes leszögezni, hogy ez a Ferrari sem cukorból készült. A modern szuperautók karosszériája, fényezése és tömítései is ellenállnak az időjárás viszontagságainak. A hó önmagában nem tesz kárt az autóban, különösen akkor, ha nem napokig, hetekig áll érintetlenül. A valódi veszélyt télen inkább a só jelenti, de az sem a parkoló autókat fenyegeti közvetlenül.

Ettől még sok kommentelő zsebében kinyílt a bicska, hogy “egy ilyen drága autó mellé már nem futotta garázsra?” – és hasonlók. Itt van néhány lehetséges magyarázat, miért a szabad ég alatt parkoltak ezzel a Ferrarival ilyen kíméletlen időben, mint ami az elmúlt napokat jellemzi.

Nem ritka, hogy egy ilyen Ferrari nem a tulajdonos első számú kincse. Aki megengedhet magának egy Romát, gyakran több autóval is rendelkezik, köztük garázsban tartott ritkább, érzékenyebb modellekkel. A Roma viszont kifejezetten „grand tourer” szemléletű Ferrari: komfortos, viszonylag diszkrét, és akár mindennapi használatra is alkalmas. Nem vitrintárgy, hanem használati luxuscikk.

A Ferrari Roma egyébként 620 lóerős, V8-as motorral szerelt túrakupé, amely 3,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra, végsebessége és 320 km/óra.

Van egy pszichológiai vetülete is a dolognak. Egyes tulajdonosok tudatosan nem bánnak ereklyeként az autójukkal. Számukra az élmény nem abból fakad, hogy egy makulátlanul őrzött tárgyat birtokolnak, hanem abból, hogy használják – esőben, hóban, városban és országúton egyaránt. Egy havas Ferrari látványa ezért sokszor inkább a tulajdonos mentalitásáról árulkodik, nem a felelőtlenségéről.

Végül ott van a legegyszerűbb magyarázat is: az autók élete nem mindig Instagram-kompatibilis. Néha még egy Ferrari is csak egy parkolóhelyet foglal el két panel között, miközben csendben várja, hogy újra beindítsák V8-as motorját. És talán épp ez adja a jelenet valódi erejét: a kontraszt a hétköznapok és az álomautók világa között.

