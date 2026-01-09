A 175 797 kilométer pont ilyen. Ez a szám ugyanis nem csupán egy adat a műszerfalon, hanem bizonyíték arra, hogy a molsheimi szörnyeteg nem csak légkondicionált garázsok foglya lehet: a Volkswagen-csoport mérnökei ezt a modellt is tartósra építették meg.

Ez már egy akkora érték, hogy érdemes elgondolkodni a költségeken. Mennyibe kerül 175 ezer kilométer egy Bugatti Chiron esetén?

Mielőtt átrágnánk a becsléseket, idézzük fel, mitől különleges csúcsteljesítménye ez a modell az autóiparnak. A Bugatti Chiron 2016-os érkezésekor a Veyron örökségét vette át, de mindent magasabb szintre emelt.

Az utasülések mögött egy 8,0 literes, W16-os erőmű dolgozik, amelyet négy turbófeltöltő lélegeztet. A számok ismertek, de leírva még mindig sokkolóak: 1500 lóerő és 1600 Nm nyomaték. Egy közel kéttonnás luxuscirkáló, ami elektronikusan korlátozott 420 km/órás végsebességgel, amit a Bugatti nem sprintre tervezett, hanem maratonra.

7 fotó

A Chiron gyári vegyes fogyasztása papíron 22,5 liter 100 kilométerenként. Ez az a szám, amit a prospektusokban jólesik nézegetni, és ami a valóságban, egy kövér gázadásnál valószínűleg a duplájára ugrik. De legyünk jóhiszeműek, és számoljunk ezzel a “szerény” értékkel. Így 39 554 liter benzin ment el az évek során: ha ezt a mai, 616 forintos prémium 100-as benzinárral szorozzuk fel, az eredmény körülbelül 24,4 millió forint. És ez az optimista forgatókönyv.

A Bugatti karbantartása is egy külön univerzum, de ma már sok ár publikus, és a tulajdonosok is megosztották a fenntartás költségeit.

Alapvetően a gyár szigorú, időalapú ciklusokat ír elő, pont az általánosan alacsony futás miatt. Évente akkor is meg kell csinálni a kötelező szervizt, ha egy fűtött garázsban pihen a kocsi, és egy ilyen beavatkozás, vagyis konkrétan egy olajcsere és teljes műszaki átvizsgálás ára 4 millió forintra rúg. Négyévente pedig még alaposabb nagyszervizre kerül sor, aminek ára 11-12 millió forint.

Ez a szerviz magában foglalja az első és hátsó differenciálmű olajcseréjét, a központi differenciálzár olajának cseréjét, a sebességváltó-olaj és a szűrő cseréjét, új légszűrőt, a hosszbordásszíj és a gyújtógyertyák cseréjét, valamint a hidraulikaolaj és a hűtőfolyadék cseréjét.

Ha korai az autó, tehát közel tízéves, akkor nagyjából ez az ütemterv lefedte a használatot, mivel a kötelező olajcserék intervalluma 16 000 kilométer, így 2026-ra egy beiktatott plusz olajcserével kijön a 175 ezer kilométer.

Az első négy évben a karbantartást nagyvonalúan nem számlázza a Bugatti, tehát a fizetendő szervizek sora pont a nagy átvizsgálással indul négyéves korban 12 millióért, ami tíz évet feltételezve már másodszorra is megvolt, tehát 24 milliónál járunk. Az éves olajcserékkel átlépjük az 50 millió forintos határt, és ezzel még nincs vége a történetnek.

A gumikat szintén cserélni kell, ami már aprópénz, főleg ha az előd Veyron speciális, egyedi Michelin Pilot Sport Pax gumijaival hasonlítjuk össze.

Ezekből még 13-15 millióba is kerülhetett egy szett, a Chironhoz viszont több márka is elérhető, és szereléssel együtt 3-4 milliót lehet egy szettre számolni, amiből tíz szett legalább elkopott a Chiron alatt, tehát erre is elment 40 millió forint, ha nyugdíjas tempóban vezetett a tulaj.

Így az üzemanyag, a gumik, olajcserék, kötelező átvizsgálások 110-115 milliós költséget jelentenek 175 ezer kilométerre levetítve, és ebben még nincs benne egy komolyabb meghibásodás javítása vagy a féktárcsák cseréje. Egy tulajdonos videója 2023-as árakat villantott meg, ahol a hajtáslánc fő elemeinek árát is elárulták: a 8,0 literes W16-os motor cseréje elképesztő, mintegy 330 millió forintba kerül, A hétfokozatú, dupla kuplungos, automata sebességváltó pótlása 71 millió forint.

Ha az exkluzivitást, a vételárat nézzük, akkor ezek a számok passzolnak az autóhoz, a csúcstechnikának megvan az ára, igaz, néha tényleg vastagon fog a ceruza, volt már olyan Bugatti-hiba, amiért vaskos összeget akart kérni a márkaszerviz, de a tulaj megoldotta gombokból: