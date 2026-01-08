Emlékszel az Elysium, vagy A holnap határa című filmekre? Az ott láható technológia már nem sci-fi többé, itt a Hypershell mozgáskönnyítő szerkezete, amit már bárki megvásárolhat és használhatja túrázás, sétálás, bringázás vagy éppen futás közben.

A filmekben is látható exoskeleton lényege, hogy terhet vegyen le az emberi testről, vagy olyan erővel ruházza fel, amihez izomzatunk és csontozatunk nem lenne elég. A Hypershell eszköze pedig valami nagyon hasonlót kínál, csak kicsiben. Las Vegasban próbálhattam ki az eszközt, amire már 2023-ban felfigyeltem. Akkor még csak Kickstarteren “kalapoltak” pénzért az ötlettel, és úgy tűnik találtak megfelelő számú befektetőt.

A CES egyik hatalmas kiállítócsarnokának közepén bukkantam a standra – humanoid robot egész serege közepette -, ahol fel lehetett ölteni a futurisztikus járáskönnyítőt. A cég mindig is azt kommunikálta, hogy elsősorban túrázáshoz érdemes befektetni egy ilyen exoskeletonba, ezért egy rövid, lépcsős pályát építettek standjukon, ahol az érdeklődők megtapasztalhatták, mit is tud a szerkentyű.

A Hypershell-t először az ember derekára kell rögzíteni, innen nyúlik le a két erőkar a comb külső részén, ahol a térdek fölött és mögött szintén rögzíteni kell. Az egész felszerelése nem tartott tovább 1 percnél és már indulhattam is a lépcső irányába.

Első körben könnyű rásegítéssel mentem végig a pályán, ez semmi extrát nem nyújtott, nem is igazán éreztem, hogy segítene a lépcsőzésben. Aztán a második körre feltekerték maximális rásegítésre a Hypershell-t, így már volt meglepetés:

Olyan érzés volt ebben a módban “mászni”, mintha egy kéz térd alatt megfogná a lábam és felemelné, minden egyes lépésnél.

Alig kellett erőt kifejteni a járáshoz. Mintha az agyunkból érkező jel nem a térd ízületeibe futna be, hogy akkor most lépjünk egyet, hanem magába az eszközbe. Szürreális, meglepő és félelmetesen természetes egyszerre.

Nehéz terepen túrázva biztos, hogy jó társa tud lenni az embernek, ez nem is kérdés a próba után, de arra is kíváncsi lettem volna, hogy futás közben mekkora segítség. Vajon “szuperképességekkel” ruházza fel használóját, és gyorsabban, hosszabb idegi tudunk futni a segítségével? De ezt sajnos nem lehetett kipróbálni.

A Hypershell jelenleg négy változatban érhető el:

Az X GO 2 kilogramm súlyú, hatótávja maximum 15 km és maximum 20 %-kal csökkenti a lábak fizikai terhelését. Ára 899 USD (300 ezer ft)

2 kilogramm súlyú, hatótávja maximum 15 km és maximum 20 %-kal csökkenti a lábak fizikai terhelését. Ára 899 USD (300 ezer ft) Az X Pro 2 kilogramm súlyú, hatótávja maximum 17,5 km és maximum 30 %-kal csökkenti a lábak fizikai terhelését. Ára 1099 USD (360 ezer ft)

2 kilogramm súlyú, hatótávja maximum 17,5 km és maximum 30 %-kal csökkenti a lábak fizikai terhelését. Ára 1099 USD (360 ezer ft) Az X Carbon 1,8 kilogramm súlyú, hatótávja maximum 17,5 km és maximum 30 %-kal csökkenti a lábak fizikai terhelését. Ára 1599 USD (527 ezer ft)

1,8 kilogramm súlyú, hatótávja maximum 17,5 km és maximum 30 %-kal csökkenti a lábak fizikai terhelését. Ára 1599 USD (527 ezer ft) Az X Ultra 1,8 kilogramm súlyú, hatótávja maximum 30 km és maximum 39 %-kal csökkenti a lábak fizikai terhelését. Ára 1999 USD (659 ezer ft)

A fizikai terhelés könnyítése a talaj dőlésszögének a függvénye, és a gyártó szerint a futást maximum 20 km/óráig tolerálja, amely már igen extrém egy átlagos futónak, de nem lehetetlen, hiszen Usain Bolt 45 km/órás futási sebességgel írta be magát Guinness-rekordok könyvébe.

