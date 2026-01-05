Szögletes ablakok, LED-es fényhíd és néhány vad átalakítás: nem, ez nem a Tesla modellpalettájának legújabb tagja. Amit itt látunk, az valami sokkal bizarrabb: egy házi készítésű utánzat, ami nem is annyira szörnyű, mint a hasonló kategóriában fellelhető orosz darabok.

Ezt a furcsán ismerős furgont az oroszországi Perm havas utcáin kapták lencsevégre, a hasonlóság pedig egyértelmű, ezt a csodát is fényezést nélkülöző acéllemezek borítják. Azt nehéz megmondani, pontosan milyen fémből kalapálták össze, de valószínűleg nem ugyanaz a híresen kemény, rozsdamentes acél, amit Elon Muskék használnak. A hasonlóság mindenesetre elég kísérteties ahhoz, hogy kitűnjön az utcaképből.

A vizuális egyezés nem áll meg a karosszériaelemeknél. Fekete sárvédő-szélesítések veszik körbe a kerékjáratokat, harmonizálva a sötét felnikkel. Elöl egy, a Cybertruck receptkönyvéből kölcsönzött LED-fényhíd kapott helyet, párosítva a jellegzetes, éles szögben döntött, sík szélvédővel.

Bár a pontos műszaki adatok korlátozottak, úgy tűnik, a furgon alapjait a kínai Weiqiao New Energy V90-es elektromos modellje adja. Ez pedig már alapból egy enyhéb Cybertruck koppintás, ha megnézzük a gyári képeket.

Olyan elemeket vonultat fel, mint a fénycsík, a lapos szélvédő és a szögletes keretbe foglalt üvegezés.

Hogy ez egy őszinte tisztelgés az amerikai villanyautó előtt, vagy csupán egy guruló vicc? Az oldalán látható céglogók alapján valószínűbb, hogy egy pimasz gerillamarketing-fogásról van szó, amellyel az építő a saját vállalkozását reklámozza. Bárhogy is, valaki szokatlanul nagy energiát fektetett abba, hogy elkészítse saját verzióját a Tesla legmegosztóbb járművéből.