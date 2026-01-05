Németország déli részén, Bajorország autópályáin a téli időszak egyet jelent a torlódásokkal és dugókkal. A forgalom fokozódása a turizmusnak köszönhető, a nép ugyanis megindul Olaszország, Ausztria és Horvátország irányába síelni. A pihenni vágyók között bőven vannak olyanok, akik csak szeretnének hamarabb odaérni, így az autópályával párhuzamos kerülőutakat választják, kikerülve a torlódást.

A jelenség azonban annyira elharapózott, hogy egyre több helyen elkezdték ezeket a lehetőségeket elvágni. Több kistelepülésnél is belefuthatnak a sofőrök behajtást tiltó táblákba és jelzésekbe, melyek az autópályás dugókkal egy időben kerülnek elő az autópálya-kezelő és a rendőrség kommunikációjának köszönhetően. Leggyakrabban egyébként a hétvégi időszakok és az ünnepnapok alkalmával élnek ezek a korlátozások.

A német autóklub (ADAC) össze is szedte azon helyszínek listáját, ahol nincs más választása az embernek és ki kell várnia a torlódást, ha bedugul a sztráda. Próbálkozni persze lehet a kerülőutakkal, de nem éri meg: jobb esetben csak visszafordítják a járművezetőket, rosszabb esetben még meg is büntetik őket, legalább 50 euróra (19 ezer forint).

Ugyanez a rendszer egyébként már az ausztriai Tirolban is működik, ahol az Olaszország felé tartók nem hagyhatják el az A8-as autópályát alternatív útvonalakat keresve. Hazánkban a kamionosokra vezettek be ilyen szabályozást: