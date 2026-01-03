Igencsak feltűnő jelenség volt az utakon egy 91 éves férfi Felső-Bajorországban. A sofőr az új év első napját azzal kezdte, hogy lakott területeken kívül 30-40 km/órás tempóval csorgott, és ha ez nem lett volna elég balesetveszélyes, még hirtelen fékezésekkel is tetézte ezt.

Hamar felhívta magára a hatóságok figyelmét, akik először sikertelenül próbálták megállítani. Nagy nehezen aztán sikerült egy közúti ellenőrzésen megállásra bírni, ám amikor a mögötte megálló rendőr gyalogosan indult az autó felé, emberünk menekülőre fogta.

A tempó továbbra sem volt eszelős, végül sikerült is teljesen megállítani. Ekkor mondta azt, hogy “nem érezte úgy, hogy meg kellene állítani” őt, ezért nemigen törődött a rendőri jelzésekkel. A szervek ezt nem díjazták, az idős férfi nem is ülhetett vissza autójába, és közlekedési szabálysértés miatt eljárás indult ellene.