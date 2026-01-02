Egy (közel sem annyira ártatlan) bárány keltett feltűnést a németországi L221 jelű út Konstanz és Litzelstetten közötti szakaszán, ahol december 29-én csatangolt. Annak ellenére, hogy beesteledett, több közlekedő is észrevette az elkóricált négylábút, és azonnal jelezték is a hatóságoknak – írja a Bild.

A szökevényt végül a baden-württembergi Boden-tó környékén fogták el. „A juhnak nyilvánvalóan megvoltak a maga a tervei. Az első az volt, hogy elmenekül az egyenruhás pásztorsegédek elől” – jegyezte meg közleményében a konstanzi rendőrség. A rendőrök ezután az autójukból kipattanva, gyalog eredtek a juh nyomába, majd „őrizetbe vették”.

🐑🚨 Schaf auf der Flucht! 🚨🐑 Am Montagabend erhielten wir mehrere Meldungen von Autofahrern, die ein freilaufendes Schaf... Posted by Polizei Konstanz on Monday 29 December 2025

A rendőrök szerencséjére nem tartott sokáig a hajsza, ugyanis ezek az állatok akár 40 km/óra feletti sebességgel is képesek szaladni. A juh ketrecbe zárva várhatta a gazdáját, majd visszatért a nyájához.

