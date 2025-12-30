Bulizó emberek, alacsonyan repülő, hangosan robbanó pirotechnikai eszközök és a füst miatt sötétben még tovább romló látási viszonyok: ilyen extra finomságokkal kell szembenéznie azoknak, akik szilveszter éjjel kelnek útra. Akik vezetnek, azok mindenképp legyenek fokozottan körültekintőek, és próbáljanak meg felkészülni a legváratlanabb eseményekre is, de ennél egy fokkal még messzebbre ment a német autóklub (ADAC) szászországi szakembere.

Thomas Kubin azt mondta, hogy ha tehetjük,

éjfél után 1-3 órára álljunk meg, és ne vezessünk.

Indoklása szerint a sötét, a fény- és hanghatások, a füst, valamint az alkoholtól megrészegülő, kiszámíthatatlan gyalogosok kaotikus és veszélyes helyzeteket idézhetnek elő. Ezen túlmenően ilyenkor az utak is rosszabb állapotúak lehetnek, ugyanis azokon törött palackok és tűzijátékok maradványai lehetnek, melyek kárt okozhatnak a járművekben.

Kubin – Magyarországon is megfontolandó – tanácsai közt szerepel még az is, hogy ha tudjuk, tegyük fedett helyre vagy letakarva egy félreeső utcába autónkat. Erre a besülő rakétáktól és izzó részecskéktől való védelem miatt lehet szükség.