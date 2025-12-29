December 31-én, szilveszter éjjel a várható nagyobb forgalom miatt számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik Budapesten: valamennyi metró, az összes HÉV, a nagykörúti 4-es, 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos, a 75-ös és a 80-as trolibusz, valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz ‒ áll a Budapesti Közlekedési Központ közleményében.

December 29-től 31-ig az utasforgalom és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben. Nem közlekedik a kizárólag sűrítőjelleggel bíró 33A és a 10-es járat.

Figyelem: a parkolási rendelet szerint az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás. Vagyis december 29-én, 30-án és 31-én, hétfőn, kedden és szerdán fizetni kell a parkolásért Budapesten!