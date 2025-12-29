Soha nem építettek még autópályán olyan hosszú alagutat, mint most a kínaiak. A 22 kilométer hosszú Tianshan Shengli-alagút a Tianshan-hegységet szeli át, Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület déli és északi részét köti össze.

Korábban csak többórás autóúttal lehetett átkelni a hegységen, ami az alagút megépítésével most húsz percre rövidült. Itt egy videó az alagútról:

A Tianshan Shengli-alagút az Ürümcsit és Yulit összekötő 324 kilométeres autópálya részeként készült el, amelyen összesen 17 alagút és több száz híd található. Az alagutat 3000 méteres tengerszint feletti magasságban építették, legmélyebb pontja 1100 méterrel a hegygerinc alatt található.

Az építkezés 2020 tavaszán kezdődött, a beruházás 46,7 milliárd jüanba, átszámítva körülbelül 2200 milliárd forintba került. A hivatalos próbaüzem január 1-jén kezdődik, de a teherautók kivételével már használatba vehették a közlekedők.

