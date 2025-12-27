Nem mindennapi felvételt készített egy szarvasrudliról egy autós a Nógrád vármegyei Vanyarc közelében. Mint az a múlt hétvégén feltöltött, a Nool.hu által kiszúrt videón látható, a 122 szarvas fegyelmezetten, egymást követve halad át az úttesten, ráadásul a sort egy óriási bika zárta.

A miértjére az ad magyarázatot, hogy a decemberi időszak kiemelten fontos az állatfaj életében. A szarvasvonulás ilyenkor a táplálékhiány, az időjárási viszonyokkal és a nyugalmasabb élőhelyek keresésével hozható összefüggésbe.

Ez azonban komoly veszéllyel is jár az utakon, ugyanis a korai sötétedés, a ködös idő, valamint a csúszós utak miatt megnő a vadgázolások kockázata, így ezek megelőzésében kiemelt szerepet játszik a fokozott óvatosság és az alacsonyabb sebesség.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, Oroszország legészakibb vadonjában már lehetett látni hasonlót az idei télen: