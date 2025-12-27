Csodájára járnak az emberek annak a párhuzamos parkolásnak, amiről a napokban osztottak meg egy videót az X-en. „Egy sofőr, aki új technikát vezetett be a párhuzamos parkolásba” – olvasható a leírásban.

Önmagában a párhuzamos parkolást nem tartják a legkönnyebb manővernek, sőt, sokan kifejezetten rettegnek tőle. Ez esetben is a szokásos koreográfia mentén kezdődött a mutatvány, azonban azután, hogy bekanyarodott a kiszemelt parkolóhelyre, majd jobbra tartva irányba állította az autót, a sofőr más megoldást választott. Nem egyszerűen betolatott, hanem egy kormánymozdulattal 180 fokos fordulatot írt le, és így került tökéletesen a másik két autó közé – írja a Mirror.

A driver who introduced a new technique to parallel parking. 😂 pic.twitter.com/5NyO0FCvhH — The Figen (@TheFigen_) December 21, 2025

A kivitelezésben nyilvánvalóan szerepet játszott az is, hogy a hórétegnek köszönhetően csúszott az út, és aki nagyon kötekedni szeretne, bele tud kötni abba, hogy nem is a menetiránnyal megegyező irányban parkolt le az autójával.

