Több mint 50 autó ütközött össze az autópályán Japánban pénteken: a súlyos baleset Tokiótól északnyugatra történt egy hóvihar idején, így az oka minden bizonnyal a jeges út volt – írja az MTI.

A karambolban egy 77 éves asszony – aki az egyik karambolozó autóban utazott – életét vesztette. Összesen 26-an sérültek meg, közülük öt sérült állapota súlyos.

A beszámolók szerint a tömegkarambol azzal kezdődött, hogy egy teherautó belerohant egy másikba, amely egy kisebb koccanást követően az út szélén vesztegelt. Az ezt követő sorozatos ütközésekben számos jármű kigyulladt, robbanások is voltak, az oltás órákon át tartott.