A gyorshajtás szokatlan formájával találkoztak alig néhány nappal ezelőtt a brit rendőrök, ugyanis az elkövető kivételesen nem egy sportkocsi volánja mögött ült, hanem egy kerékpár nyergében. Az észak-yorkshire-i hatóságok szerint az elektromos hajtású kétkerekűt megbütykölték, ezért 167 km/órás sebességre is képes volt.

Az egyenruhások ezzel párhuzamosan egy másik, szintén illegálisan átalakított kerékpárt is lefoglaltak, azonban a történet még így sem egészen kerek, lévén a Carscoops érdekes részleteket fedezett fel a rendőrségi fotókon. Habár az utángyártott akkumulátorokkal, és más, a gázkar működtetését és a villanymotor korlátlan használatának segítését szolgáló módosításokkal nem kérdés, hogy valóban szabálytalanok a kerékpárok, a gyorshajtás mértéke annál inkább megkérdőjelezhető.

A bökkenőt az jelenti, hogy a kerékpárvázak, a kerekek, a küllők, a pedálok és a mechanikus tárcsafékek teljesen gyárinak tűnnek, viszont ezeket az alkatrészeket nem úgy tervezik, hogy ilyen tempó mellett tartósan lehetne használni őket. Márpedig ekkora sebességnél indokolt lenne a motorkerékpár-minőségű gumiabroncs, a megerősített lánc, valamint a strapabíróbb fékrendszer használata.

Amellett, hogy a többek között 25 km/órás általános sebességkorlátozással az Egyesült Királyságban is szigorú szabályok vonatkoznak az elektromos kerékpárokra, a rendőrség egyelőre nem árulta el – a portál megkeresésére sem –, hogyan jött ki ez az érték.

Maga a jelenség létezik, mivel már Hollandiában is harcolnak az illegálisan átalakított kerékpárokkal, mint arról a Vezess korábbi cikkében is írtunk: