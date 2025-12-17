Többet és hosszabb utakon vezettek 2025-ben a wigo carsharing felhasználói: átlagosan több mint 15 százalékkal hosszabb utakat tettek meg, összesen 6 százalékkal több kilométert vezetve, mint tavaly.

A leghosszabb egybefüggő út 1490 kilométeres, még tavaly felállított rekordját megdönteni nem, csak újra beállítani sikerült. Szintén nem volt trónfosztás a legnépszerűbb városi autó kategóriában, ahol 2025-ben is Renault Clio lett a bajnok.

A fővároson belül Terézváros volt a legkedveltebb indulási és érkezési pont, míg a hosszabb kiruccanásoknál magasan vezetett a Balaton térsége: Siófokra, Balatonfüredre és Zamárdiba irányult a vidéki wigós túrák zöme. A legaktívabb felhasználó 954 utat tett meg egy év alatt, ami közel 70-nel magasabb a tavalyi csúcsértéknél.

Az év egyik legszívmelengetőbb története egy mentett kutyához kötődik: egy felhasználó wigóval szállított sürgősen vért egy bajba került négylábúnak, akinek így sikerült megmenteni az életét. Természetesen ebben az évben is akadtak ottfelejtett tárgyak az autókban, közülük a legfurcsább és egyben legméretesebb egy komplett gázkazán volt.