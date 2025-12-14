Egy 4100 USA-beli autósra kiterjedő, pszichológiai őszinteségteszten alapuló tanulmány (amelyet a Wheels Away ár-összehasonlító weboldal készített) szerint a Tesla-tulajdonosok több mint fele megpróbálná kibeszélni magát a gyorshajtási bírságból – írta meg a Carscoops.

A teszt során a járművezetőknek tizenhat valós helyzetet mutattak be, hogy felmérjék, mennyire őszinték a volán mögött. Az egyik ilyen szituáció, amikor nagy a kísértés, hogy elmeneküljenek a parkolóból, miután megkarcolták egy másik autó lökhárítóját. Vagy pedig az, amikor el akarják kerülni a gyorsahjtási bírságot, még akkor is, ha tudják, hogy ők voltak a hunyók. Szintén érdekes helyzet sokak számára, amikor el kell dönteni, hogy elmondanak-e mindent a biztosítónak egy káresemény kapcsán.

Az USA egész területén a válaszadók többsége meglehetősen jó eredményt ért el, azonban a helyzet már nem volt ennyire megnyugtató, amikor a kutatók elkezdték összehasonlítani a válaszokat az autómárkák szerint. Amikor a résztvevők által vezetett járművek szerint rendezték az eredményeket, néhány egyértelmű mintázat rajzolódott ki. A MINI-tulajdonosok az őszinteség terén az utolsó helyen végeztek, átlagosan mindössze 57,31 pontot szerezve a 80-ból.

Az Acura-sofőrök a második helyet szerezték meg a becstelen ranglistán, a Volvo-tulajok pedig a harmadik helyet. A Teslát vezetők összességében sem teljesítettek sokkal jobban, és a sebességtúllépés témájában mindenkit felülmúltak. A felmérés szerint 52,94 százalékuk bevallotta, hogy kifogásokat találna ki, ha sebességtúllépésen kapnák. Ebben a rangsorban szintén dobogósak a Volvo-tulajok. A MINI-sek a gyorshajtás kifogások gyártásában a harmadikok lettek.

A skála másik végén azok a márkák találhatók, amelyek vezetői valóban őszinték. A Mitsubishi-tulajdonosok nyerték el a legőszintébbek címét. Az Infiniti-sofőrök közvetlenül mögöttük végeztek, a Lincoln-, Mazda- és Jeep-tulajdonosok szintén jó helyezést értek el. Ezek azok az emberek, akik nyilvánvalóan ott hagyják a parkolóban a cetlit, ahelyett, hogy úgy tennének, mintha a karcolás már ott lett volna.

Az egymásra mutogatás ellenére a tanulmány megállapította, hogy a legtöbb amerikai sofőr szerint az őszinteség fontos. A válaszadók közel kétharmada elutasította azt a koncepciót, hogy a szabályok megszegése elfogadható, ha senki sem sérül meg.