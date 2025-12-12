Meg vannak számlálva a Toyota GR Supra percei, ugyanis a tervek szerint a típus utolsó példánya 2026 márciusában fog legördülni a gyártósorról. Erről még tavaly szeptemberben döntöttek, azonban búcsúképpen fél tucat autónál is radikális változtatást hajtanak végre.

Az apropót az adja, hogy jövőre a Toyota is szerepelni fog az ausztrál Supercars-bajnokságban, ahol a GR Supra megjelenése alighanem fel fogja pezsdíteni az amúgy Ford Mustangokból és Chevrolet Camarókból álló mezőnyt. Mivel a sorozatban követelmény a nyolchengeres motor, a japán gyártó csatlakozása jelzésértékű azzal kapcsolatban is, hogy még mindig elkötelezett a nagy lökettérfogatú benzinmotorok iránt.

A képre kattintva galéria nyílik:

10 fotó

Ugyanakkor a szóban forgó erőforrás nem az a 4,0 literes blokk lesz, ami a nemrégiben bemutatott GR GT szupersportautóba és annak versenyváltozatába, a GR GT3-ba került, hanem a 2UR-GSE, amit kifejezetten a motorsportba fejlesztettek. Számos típussal, a Lexus IS F, RC F és GS F sportmodellek mellett a Dakar-győztes Toyota Hiluxszal is hatalmas karriert futott be, mégsem hagyták érintetlenül. A gyári állapotban 5,0 literes hajtáslánc 5,2 literesre nőtt, így meg fog egyezni a GR Supra 94×94 mm-es furatával. További paraméterekről azonban nem nyilatkoztak, mert a 2026-os idény február végi kezdetéig folyamatosan finomhangolni fogják a konstrukciót, ami az előzetes becslések alapján 600 lóerő körüli lehet.

Azzal, hogy megérkezik a Supercarsba, a Toyota gyakorlatilag a gyökereihez tér vissza, hiszen a márka hosszú évtizedekkel ezelőtt Ausztráliában kezdte az átívelő, nemzetközi motorsportkarrierjét, melynek során számos olyan rangos bajnokságot is megjárt, mint a Forma–1 vagy az endurance-világbajnokság (WEC). A helyi importőr 1957-ben nevezett be a 19 napon át tartó Mobilgas-ralira: a 35 szakaszos versenyen az indulók 40 százaléka nem jutott el a célig, azonban a Toyopet Crown Model RS Deluxe állta a sarat a 14 480 kilométeres távon.

2026-ban a Supercars mezőnyét összesen hat Toyota GR Supra fogja színesíteni, a projekthez a Toyota Gazoo Racing két csapattal állapodott meg: a Walkinshaw TWG Racing két, a Brad Jones Racing négy autót állít majd csatasorba, ráadásul az egyikkel az idei bajnok, Chaz Mostert fog versenyezni.

Annak ellenére, hogy mennyire rendkívüli, a Toyota GR Suprának magyarországi tulajdonosa is van – potom 63 millió forintért: