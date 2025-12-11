Gyakran egészen furcsa helyszínekre bukkanhat az, aki a Google Térképet egy fokkal mélyrehatóbban böngészi. Sokszor persze nem a hely fura, inkább csak a neve, melyek forrása lényegében bárki lehet: csak meg kell jelölni egy pontot, nevet adni neki és nyilvánosan közzétenni.

Nagy divat ez sportesemények kapcsán, a Forma-1 rajongói például előszeretettel szórják teli a világ versenypályáit különféle helyjelölőkkel, melynek neve például az előző futam egy-egy kiemelkedő momentumára utal. Persze nem korlátozódik csupán sporteseményekre, remek példa erre a Jó kis borulós névre hallgató hely is.

A Google Térképén parkként megjelölt, az Üllőt és Ócsát összekötő út mellett megjelölt pont tulajdonképpen egy élesebb kanyar külső íve, mely sok balesetnek volt már helyszíne az elmúlt években. Külön leírás nincs hozzá, azonban a felhasználói vélemények és értékelések beszédesebbek mindennél.

“Feledhetetlen élmény volt az egyszer biztos. Egyszer mindenkinek ki kell próbálni, életünk night ride-ja volt”

– írja Roland, az egyik legnépszerűbb vélemény szerzője, aki vélhetően saját autóját rakta tetőre 2024 novemberében.

Egy másik hozzászóló azt emelte ki véleményében, hogy főleg a csúszósabb út tesz sokat a kanyar veszélyességéhez. “Igazi luxus szolgáltatás. Kicsit szellős, nyitvatartásnál jelenleg (ősszel, télen) jeges, ennyi hátrány van benne. Előre kialakított, már mondhatni bejárt útvonal van az országosan egyedülálló 180°-os parkolóba” – fogalmazott Sanyika.

Kende is azok közé tartozhatott, aki elmérte a kanyart valamikor. “A neve alapján először azt hittem ez egy leittasodásra alkalmas vendéglátóipari egység. Mikor odaértem kellemesen csalódtam. A járművem kényelmesen le tudtam itt parkolni, természetesen fejjel lefelé. A kényelmes parkolást és a precíz manőverezést fák sokasága segítette, melyek pikk pakk a megfelelő helyre raktak engem. A megérkezés során az autóm megannyi alkatrésztől szabadult meg, így könnyebbé téve azt, ezáltal javítva a menetdinamikai tulajdonságokat. Csak ajánlani tudom, hogy mindenki látogassa meg ezt a helyet ha arra jár és teheti.”

Azt természetesen szeretnénk leszögezni, hogy nem a balesetet szenvedőkön nevetünk, pusztán az (ön)iróniával átitatott hozzászólások teszik viccessé a megjelölt helyet. Kívánjuk minden arra járónak, hogy lehetőleg ne részesüljön a Jó kis borulós “vendégszeretetében”, és vezessen óvatosan, a körülményeknek megfelelően!

Te is tudsz hasonlóan hírhedt helyet? Írd meg nekünk!