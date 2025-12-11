A plázák és áruházak egyre gyakrabban jelölnek ki külön, szélesebb parkolóhelyeket a családosok számára, amelyeket felfestés és piktogram is jelez általában – ám mindezek ellenére semmilyen jogszabály nem kapcsolódik hozzájuk.

A KRESZ ugyanis nem ismeri a „családos parkoló” fogalmát, így a szabálytalanul ott parkolók nem büntethetők.

Bár időnként felröppen a hír, hogy rendőrök vagy közterület-felügyelők bírságoltak ilyen parkolókban – jogtalan használatért -, ezek mind kamu híresztelések – állítja a közlekedésbiztonsági szakportál. Ugyanis nem létező szabályt nem lehet megsérteni, így a hatóságoknak nincs jogalapjuk intézkedni.

A terület tulajdonosa – például egy bevásárlóközpont üzemeltetője – elvileg felszólíthatná az ilyen parkolóhelyeket “jogtalanul” használó autósokat a távozásra, de erre csak nagyon kevés esetben van példa.

A legtöbb autós szerint a „családos hely” használata inkább erkölcsi kérdés, hiszen ellenőrizni szinte lehetetlen, valóban van-e a sofőrrel gyermek. Sokan azért állnak oda, mert a hagyományos parkolók már annyira szűkek a mai autóknak, hogy félnek, nehogy mások megkarcolják a járművüket.

A probléma arra vezethető vissza, hogy a régi szabványok szerint kialakított parkolóhelyek már túl kicsik a mai autókhoz. A járművek egyre nagyobbak, a parkolók viszont alig változtak. Emiatt sokszor még szabályosan parkolva is nehéz kiszállni vagy bepakolni, és a gyakorlatban kevesebb autó fér el a parkolóban, mint amit az áruház hirdet.

Az elmúlt hónapok egyik legnagyobb port kavart autós matricája is parkoláshoz köthető: