Egy koszos, már-már ragacsos kormánykerék az egyik legidegesítőbb dolog, amivel találkozhatunk, ha beszállunk egy autóba. De amellett, hogy kellemetlen a tapintása, sokkal nagyobb gondot is okozhat.

Az már évekkel ezelőtt, számos kutatásból kiderült, hogy egy átlagos használatban lévő kormánykeréken akár 700–900 baktérium is kényelmesen megtelepszik négyzetcentiméterenként, amely több, mint ami egy

mobiltelefon képernyőjén,

egy WC-ülőkén,

vagy egy számítógép-billentyűzetén található.

De miért ennyire koszos a kormány?

A korányt folyamatosan fogjuk, kezünk pedig sokszor koszos, izzad, a bőrünk pedig zsíros, ami szintén rákerül a kormányra. Sokan esznek is a volán mögött, így szinte elkerülhetetlen, hogy ételmaradékkal szennyeződjön ez az alkatrész. A meleg – ilyen nyirkos időben pedig sokszor párás – utastér ideális környezet a baktériumok számára, mint például Staphylococcus, vagy az E. coli. Minkettő nagyon súlyos megbetegedéssel járhat, ha bekerül a szervezetünkbe.

A jó hír viszont, hogy egy alapos DIY-takarítással a kormány ismét tiszta, friss tapintású lehet.

Mire lesz szükséged?

puha sörtéjű kefére

lágy súrolószivacsra

több mikroszálas kendőre

bőrtisztító szerre

Elsőként parkolj egy árnyékos helyre, mert a napon a tisztítószer túl gyorsan elpárologhat (akkor is ha tél van, a napon állva az utastér simán fel tud melegedni). Ezután egy puha kefével finoman seperd át a kormányt, hogy a rátapadt port és szennyeződéseket eltávolítsd. Óvatosan dolgozz, ha bőr vagy műbőr bevonatú a kormány, mert az erős dörzsölés repedéseket és karcokat okozhat rajta.

Permetezz a tisztítószerből egy mikroszálas kendőre (ne közvetlenül a kormányra), majd finom, egyenletes mozdulatokkal töröld át a teljes felületet. Ha makacsabb szennyeződésekkel találkozol, használhatsz karcmentes súrolószivacsot, és dolgozhatsz körkörös mozdulatokkal.

A végén egy tiszta mikroszálas kendővel töröld szárazra a kormányt, hogy eltávolítsd a maradék tisztítószert. Érdemes átfúvatni a kormány illesztéseit és réseit, ahol a kosz könnyen megreked. Előfordulhat, hogy a kormány a tisztítás után még kicsit tapadósnak érződik – ez teljesen normális, száradás után visszanyeri természetes tapintását.

Arra is figyelni kell, hogy a modern autók kormányain rengeteg vezérlőgomb található, amelyek alá könnyen beférkőzik a por és a szennyeződés.

Az ilyen területekhez érdemes sűrített levegőt használni, amivel kifújhatod a gombok alól a koszt. Ha maguk a gombok váltak ragacsossá, egy enyhén megnedvesített mikroszálas kendőre cseppentett izopropil-alkohol segíthet a feloldásban.

Fontos: az erős vegyszerek és a túl erős dörzsölés lekoptathatják a gombok feliratait, ezért mindig érdemes először egy kevésbé látható részen kipróbálni a tisztítószert.

Szóval a ragacsos kormány nemcsak kellemetlen, hanem higiéniai szempontból sem ideális. Egy rendszeres, kíméletes tisztítással viszont könnyedén visszaadhatod a kormány eredeti, tiszta érzetét – és még a vezetési élmény is jobb lesz tőle.