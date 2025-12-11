Egy koszos, már-már ragacsos kormánykerék az egyik legidegesítőbb dolog, amivel találkozhatunk, ha beszállunk egy autóba. De amellett, hogy kellemetlen a tapintása, sokkal nagyobb gondot is okozhat.
Az már évekkel ezelőtt, számos kutatásból kiderült, hogy egy átlagos használatban lévő kormánykeréken akár 700–900 baktérium is kényelmesen megtelepszik négyzetcentiméterenként, amely több, mint ami egy
- mobiltelefon képernyőjén,
- egy WC-ülőkén,
- vagy egy számítógép-billentyűzetén található.
De miért ennyire koszos a kormány?
A korányt folyamatosan fogjuk, kezünk pedig sokszor koszos, izzad, a bőrünk pedig zsíros, ami szintén rákerül a kormányra. Sokan esznek is a volán mögött, így szinte elkerülhetetlen, hogy ételmaradékkal szennyeződjön ez az alkatrész. A meleg – ilyen nyirkos időben pedig sokszor párás – utastér ideális környezet a baktériumok számára, mint például Staphylococcus, vagy az E. coli. Minkettő nagyon súlyos megbetegedéssel járhat, ha bekerül a szervezetünkbe.
A jó hír viszont, hogy egy alapos DIY-takarítással a kormány ismét tiszta, friss tapintású lehet.
Mire lesz szükséged?
- puha sörtéjű kefére
- lágy súrolószivacsra
- több mikroszálas kendőre
- bőrtisztító szerre
Elsőként parkolj egy árnyékos helyre, mert a napon a tisztítószer túl gyorsan elpárologhat (akkor is ha tél van, a napon állva az utastér simán fel tud melegedni). Ezután egy puha kefével finoman seperd át a kormányt, hogy a rátapadt port és szennyeződéseket eltávolítsd. Óvatosan dolgozz, ha bőr vagy műbőr bevonatú a kormány, mert az erős dörzsölés repedéseket és karcokat okozhat rajta.
Permetezz a tisztítószerből egy mikroszálas kendőre (ne közvetlenül a kormányra), majd finom, egyenletes mozdulatokkal töröld át a teljes felületet. Ha makacsabb szennyeződésekkel találkozol, használhatsz karcmentes súrolószivacsot, és dolgozhatsz körkörös mozdulatokkal.
A végén egy tiszta mikroszálas kendővel töröld szárazra a kormányt, hogy eltávolítsd a maradék tisztítószert. Érdemes átfúvatni a kormány illesztéseit és réseit, ahol a kosz könnyen megreked. Előfordulhat, hogy a kormány a tisztítás után még kicsit tapadósnak érződik – ez teljesen normális, száradás után visszanyeri természetes tapintását.
Arra is figyelni kell, hogy a modern autók kormányain rengeteg vezérlőgomb található, amelyek alá könnyen beférkőzik a por és a szennyeződés.
Az ilyen területekhez érdemes sűrített levegőt használni, amivel kifújhatod a gombok alól a koszt. Ha maguk a gombok váltak ragacsossá, egy enyhén megnedvesített mikroszálas kendőre cseppentett izopropil-alkohol segíthet a feloldásban.
Fontos: az erős vegyszerek és a túl erős dörzsölés lekoptathatják a gombok feliratait, ezért mindig érdemes először egy kevésbé látható részen kipróbálni a tisztítószert.
Szóval a ragacsos kormány nemcsak kellemetlen, hanem higiéniai szempontból sem ideális. Egy rendszeres, kíméletes tisztítással viszont könnyedén visszaadhatod a kormány eredeti, tiszta érzetét – és még a vezetési élmény is jobb lesz tőle.