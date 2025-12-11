Mindenkinek van valamilyen hobbija. Aki a műszaki dolgokhoz vonzódik, gyakran gyűjt érdekesebb motorokat, erőforrásokat, amelyeket csak a létezés kedvéért tart. Egy veterán tankmotor, valamilyen V12-es szörnyeteg minden indítása nagy élmény annak akit megcsapott a benzingőz. De mi van, ha valaki a sugárhajtóművekre gerjed?

Nos, Justin Woolgar, aki saját leírása szerint gáz­turbina-, rádió- és elektronikai mérnök csattanós választ adott erre a kérdésre: szerzett magának egyet, méghozzá nem kicsit!

Gyűjteményében van több turbina is, de kétségtelenül az ékkő a Boeing 747-esen is fellelhető Rolls-Royce RB211-es. Egy 2012-es cikk szerint az RB211-es hajtómű egy korábbi TWA Lockheed L-1011 TriStar gépről származik, onnan selejtezték, majd „megmentették” a bontóból, és Woolgar hátsó kertjében állították üzembe.

A pontos vételárat Woolgar soha nem árulta el, de a hasonló, már nem repülőképes RB211-ek ára ma nagyjából néhány millió forint körül mozoghat, az igazi költséget pedig a szállítás, a felújítás és az üzemanyag jelenti.

Egy ilyen hajtómű óriási mennyiségű levegőt mozgat meg, és a ventilátorlapátjai olyan erővel húzzák be a levegőt, hogy egy kisebb autót is képes lenne megmozdítani. A 747-en használt erősebb RB211-524 változat tolóereje elérte a 260–270 kN-t. Nyilván ésszel kell vele szórakozni a kert végében, nem tanácsos mögé állni, ha valaki rátolja a gázkart.

A fogyasztása hasonlóan brutális: felszállási teljesítmény közelében egy RB211 nagyjából 9–10 tonna kerozint éget el óránként. Ez 11–13 ezer liter üzemanyagot jelent, vagyis egy autó teljes tankját képes lenne „meginni” fél perc alatt. Woolgar természetesen nem így használja: a videókban legfeljebb alapjárat és közepes terhelés között futtatja, ami még mindig több száz litert jelenthet egy órára vetítve.

Jogilag birtokolni egy ilyen hajtóművet a legtöbb országban nem tiltott, hiszen nem repülőképes eszközről van szó, amíg a szomszédok nem érzik zavarónak egy Rolls-Royce sugárhajtómű kertben való működtetését, valamint a veszélyes anyagok is megfelelően vannak kezelve, addig szabad a vásár.