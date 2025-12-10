Akármilyen jó lehet a modern autók hangszigetelése, nincs olyan kocsi, amiből ne hallatszódna ki, amikor valaki benn telefonál, úgy, hogy a beszélgetőpartner a jármű hangrendszerén keresztül szólal meg. A jelenséggel valószínűleg sokak találkoztak már többször is, akár egy parkoló autó mellett elsétálva, akár a forgalomban – jómagam is meglepődtem a minap, amikor autót vezetve szinte tisztán hallottam a mögöttem jövő SUV-s telefonálását.

A jelenség azért is furcsa, mert sok esetben a bömböltetett zene sem annyira szűrődik ki az autókból, mint a beszédhang.

De miért van ez?

A válasz több tényezőből tevődik össze. Az egyik az, hogy az emberi agy nem tudatosan is képes más emberek hangjára koncentrálni, azaz tulajdonképpen részben az agyunk is felelős azért, hogy hangosabbnak halljuk a beszédhangot, mintha bármi más zaj, zene szűrődne ki az autókból.

Ez azonban közel sem a teljes válasz. Szerepet játszik az is, hogy telefonbeszélgetéseknél sok autóban csak az első hangszórók szólnak, melyek az emberi beszédre is jellemző közép- és magas frekvenciájú hangok kibocsátásáért felelnek. Ez az irányítottság is hozzájárul ahhoz, hogy a hangok könnyebben hallhatóak legyenek az autón kívülről is.

Nem csak a hangok iránya, hanem skálája is számít. Itt megint csak fontos, hogy a beszéd frekvenciatartománya jóval szűkebb, mint az általunk hallható hang tartománya. Ez a viszonylag egyenletes hullámsorozat könnyebben berezonáltatja a járművek kasztniját vagy épp az üvegfelületeket, majd ezek a külső levegőt is, így hallhatóvá téve azt, ami benn történik. A kasztni rezgetésében sokat segítenek az ajtóba vagy éppen az A-oszlopba épített hangszórók is.

Városi közegben extra erősítőként működhet az épített környezet is. Egy falhoz közel parkoló autónál a hatás még nagyobb lehet, hiszen a falról visszaverődnek a hanghullámok, így még többet hallhatunk belőle.

Mit lehet tenni, hogy a telefonbeszélgetés tényleg a két fél között maradjon?

Az első lépést egyértelműen a hangerő csökkentése jelentheti. Ez azért is megjegyzendő, mert sok hangrendszernél eltérően, gyakran hangosabban szólalnak meg a telefonbeszélgetések, mint a zene. Tökéletes megoldást azonban ez sem jelent, így maradhat az, hogy a kimenő hangot a telefonunk hangszórójára tesszük, hogy tényleg az autóban maradjanak az elhangzottak.