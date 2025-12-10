Igazi válogatott finomság bukkant fel a Cars and Bids aukciós oldalán. A Sparkling Graphite Metallic fényezésű, 19 colos Volk TE37SL felni-legendákon gördülő BMW igazi csalamádéja a tuningnak, van itt minden Japántól kezdve Olaszországon át Németországig.

A géptető alatt a Maserati F136-os kódjelű, 4,7 literes V8-asa lapul, amely gyárilag 433 lóerőt teljesít, és olyan modellekbe került, mint a Quattroporte vagy a GranTurismo. A motorban nagyjából 136 ezer kilométer van, a levegőt pedig egy Ferrari jelvénnyel ellátott Maserati 4200-as szívósoron és K&N szűrőn keresztül szippantja be.

Az üzemanyag-ellátásról egyedi rozsdamentes acél csövezés gondoskodik, a gázok pedig egy egyedi leömlőkkel kiegészített M3 kipufogórendszeren át távoznak. A gyújtást és befecskendezést egy írható ECUMaster motorvezérlő felügyeli.

Az eredeti xDrive összkerékhajtásnak és a gyári váltónak már nyoma sincs. A helyüket egy Nissan CD009-es hatsebességes kézi váltó vette át (ami a tuningvilág egyik legstrapabíróbb szerkezete), Speed Gems adapterrel beépítve.

A csomag része egy 600 lóerőig hitelesített egyedi kuplung, és egy szintén csak ehhez az autóhoz gyártott kardántengely.

Ez a fajta kompromisszummentes átépítés lélekben sokkal közelebb áll a limitált szériás pályagépekhez – mint például a 2016-os BMW M4 GTS –, mint bármelyik gyári 3-as kombihoz, ami valaha legördült a szalagról.

Az utastérben a gyári kombi hangulatot szinte teljesen felváltották a teljesítményorientált alkatrészek: motoros mozgású Recaro Sportster ülések, Alcantara betétek, karbon váltógomb. Az aukció lezárultával 28 050 dollárért (kb. 10-11 millió Ft) kelt el ez a különlegesség.