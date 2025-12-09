Gazdaságilag vészterhes időket élünk, így nem csoda, hogy sokan keresik kétségbeesetten a gyors és biztos meggazdagodás módját. Alighanem közéjük tartozik Richard Blair is, akire azért irányult nagyobb figyelem, mert 75 millió dollárral, azaz a mostani árfolyamon csaknem 25 milliárd forinttal próbálta megrövidíteni a Lamborghinit.

A bírósági dokumentumok szerint 2018 februárjában az arizonai férfi 10 ezer dollárért vásárolta meg a „Lambo.com” domainnevet. Négy év elteltével ez szemet a bolognai gyártónak is, mely az illetékes hivatalnál panaszt nyújtott be, kérve a domainnév átruhását. Amint néhány hónap elteltével megállapították, hogy a férfi rosszhiszeműen járt el, elrendelték a domainnév átruházását, azonban Blair a bíróságon támadta meg a döntést – írja a Road & Track.

Blair az évek során többször is jelentős árréssel próbált meg túladni a Lambo.com domainnéven. Az első kísérletre 2020. augusztus 6-án került sor, akkor több mint 1,1 millió dollárért hirdette meg, majd az összeg fokozatosan emelkedett. Két évvel később már 50 millió dollár volt a vételár, majd 2023 szeptemberében fogott a legvastagabban a ceruza, amikor már a 75 millió dollárért volt eladó. Több potenciális vásárló is akadt, de Blair állítólag az összes ajánlatot elutasította.

A férfi azonban tovább már nem álmodozhat a közel 750 ezerszeres összegről, ugyanis a bíróság úgy döntött, hogy Blairnek semmilyen joga nincs a Lambo név használatához, és csak a domainnév megvásárlása után kezdett Lambóként hivatkozni magára.

Az ítélet kimondja, hogy Blair soha nem is fejlesztette a hivatkozás mögött álló weboldalt, mindemellett becsmérelte a Lamborghinit, és annak jóindulatából próbált hasznot húzni. Most már a Lamborghinié a vitatott domain, ráadásul ingyen.

