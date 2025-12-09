A Nextbase (fedélzeti kameragyártó) a YouGov piackutató intézettel karöltve vizsgálta az agresszív vezetési magatartást Németországban. A kérdés egyszerű volt: hogyan látják az autósok a forgalmat a karácsonyi és újévi időszakban, amikor a megnövekedett utazási kedv találkozik az év végi stresszel.

Az eredmények beszédesek: minden második megkérdezett (51%) úgy nyilatkozott, hogy karácsony és újév környékén agresszívebbnek érzi a közlekedést (37% „inkább agresszívebbnek”, 14% pedig „kifejezetten agresszívebbnek” ítélte a helyzetet). Érdekesség, hogy a nők érzékenyebbek erre a légkörre: 56 százalékuk észleli a feszültséget, szemben a férfiak 46 százalékával.

A válaszadók 35 százaléka kifejezetten a karácsony előtti héten tapasztal fokozott ellenségeskedést az utakon. Mindössze a megkérdezettek 19 százaléka érzi úgy, hogy a Black Fridaytől az iskolai szünet végéig tartó időszakban nyugodtabb lenne a közlekedés a szokásosnál.

Ki hogyan reagál?

A felmérés arra is kitért, hányan találkoztak már konkrét agresszióval. A résztvevők 49 százaléka nyilatkozott úgy, hogy már élt át vagy látott ilyen helyzetet – ebben a férfiak (50%) és a nők (48%) között alig van különbség. Csupán a sofőrök 7 százaléka mondhatja el magáról, hogy soha nem tapasztalt agresszív viselkedést az utakon.

Az agresszióval találkozó autósok így reagáltak a stresszes helyzetben:

23% visszakiabál vagy valamilyen gesztussal „válaszol”.

9% megőrzi a hidegvérét, és megpróbálja szóval nyugtatni a másik felet.

8% elbizonytalanodik vagy megijed.

4% bocsánatot kér, és inkább továbbhajt.

A karácsony feszült időszak

A tanulmány nemcsak a reakciókat, hanem az érzéseket is vizsgálta. Az agressziót átélők 53 százaléka bosszúságot, 35 százaléka pedig konkrét dühöt érzett. Sokan aggodalommal (27%) reagáltak, míg 14 százalék érezte magát megfélemlítve. Riasztó adat, hogy az autósok 5 százaléka annyira félt, hogy nem is merte folytatni az útját.

Amikor arról kérdezték a résztvevőket, mikor a legdurvább a helyzet az ünnepek alatt, a válaszok egyértelműek voltak: 35% szerint a karácsony előtti hét a kritikus pont.