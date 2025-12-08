Nagyjából egy éve már, hogy szír felkelők egy hét leforgása alatt lényegében elfoglalták az országot, és ünnepeltek Damaszkusz szívében. Az események hatására Bassár el-Aszad volt szíriai elnök Moszkvába menekült, és menedékjogot kapott Oroszországban – közölte az MTI. A diktátor gyorsan távozott, és helyben tárolt, nehezen mozdítható értékeinek javát hátra hagyta.

A felkelők ekkor jutottak be az igazán exkluzív autókkal megtömött privát garázsba is: ekkor készültek az első, mobiltelefonnal felvett videók, amelyek körbejárták az internetet. A futtában készült, rossz minőségű videók után most pedig helyszínen készült részletes fotók mutatják meg, milyen típusok állnak ott valóban.

Igazi autós vegyesvágottat harácsolt össze a szír diktátor az évek alatt: klasszikus veteránok, szupersportautók, és egy meglehetősen ritka, hatkerekű lakóautó is megtalálható benne. A legkiemelkedőbb darabok között ott van egy Lamborghini Diablo, egy Mercedes-Benz SLS AMG és SL65 Black Series, egy Ferrari F50, Ferrari 430-as, egy Audi R8, számos Toyota FJ Cruiser és Land Cruiser, Rolls-Royce, Bentley, valamint egy vadonatúj Land Rover Defender.

15 fotó

Ha őszinték akarunk lenni, egy despotához mérten ez a gyűjtemény inkább csak erős közepesnek mondható – nincsenek gyári, egyetlen példányban készült különlegességek (one-off), sem végeláthatatlan Rolls-Royce sorok. Másfelől viszont úgy tűnik, mindegyik autó üzemképes, „kulcsrakész” állapotban van. Ez pedig jóval több, mint amit más önkényuralmi gyűjteményekről – például a Brunei szultán legendás, de lassan az enyészeté váló garázsáról – elmondhatnánk.