Az M4-es főváros felé vezető oldalán történt egy baleset, amelyhez mentőhelikopter is érkezett. Az országhatár felé vezető oldal zavartalanul haladt egészen addig, amíg egy sofőr a baleset mellé érve majdnem állóra nem fékezett.

A mögötte érkező is lassított, de jött egy harmadik autó is, amelynek sofőrje valahol máshol járt. Úgy rohant bele az előtte lévő két autóba, hogy csak az utolsó pillanatokban kezdett el fékezni.

A videót itt lehet megnézni

Sokan nem mérik fel, hogy a bámészkodás miatti lassítással balesetveszélyt okoznak. A forgalom helyett a balesetre figyelnek, és közben indokolatlanul lassítják, akadályozzák a forgalmat.

Figyelem és a megfelelő követési távolság hiányában esély sincs a balesetek elkerülésére. Ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos.

A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében csak a vezetésre koncentrálj, hogy mindenki épségben elérjen oda, ahová indult!