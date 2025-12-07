Egymás után kétszer is bombariadóval hívták fel a New Orleans-i Louis Armstrong Repülőtér műveleti központját (AVCOM), miután egy férfi nem tudta kifizetni a parkolását. Még november 7-én történt az eset, ami arra vezethető vissza, hogy csak a parkoló kijáratánál derült ki, hogy a 35 éves Corey Johnsonnál nincs elég pénz.

Ekkor a hatóságok kiszedték a sorból, azonban két óra elteltével sem mozdult az autója, ugyanis Johnson radikális tervet eszelt ki arra, hogy megússza a parkolási díjat, csak a kivitelezés nem sikerült túlságosan jól. A rendőrség szerint mindkét hívás ugyanarról a telefonszámról futott be, így a férfi hiába próbálta meg elváltoztatni a hangját, hamar kiderült, hogy ő áll a bombafenyegetések mögött – írja a Carscoops.

Ennek kiderítésében könnyű dolga volt a rendőrségnek, hiszen ugyanezt a telefonszámot jegyezték fel akkor is, amikor félreállították Johnsont, miután nem tudott fizetni a parkoló kijáratánál. A gyanút pedig úgy sikerült bizonyítani, hogy a szembesítés során a nyomozók tárcsázták az ominózus számot, a telefon pedig Johnson zsebében csörgött.

Mivel a két telefonhívás ez esetben kimeríti a szövetségi bűncselekmény fogalmát, ha elítélik, Johnsonra akár tíz év börtönbüntetést, továbbá 250 ezer dollárig, átszámítva 82 millió forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak. Az nem derült ki, hogy Johnsonnak mennyit kellett volna fizetnie a kihajtáskor, de megkockáztatjuk, hogy közel sem ennyit.

Még úgy sem, hogy olyanra is volt már példa, hogy több millió forintnak megfelelő összeget számlázták ki alig fél óra parkolásért: