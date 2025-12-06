Talán nem mondunk meglepőt azzal, ha egy Daewoo Matiz sofőrje a karácsonyi készülődésre szánt pénz egy részét máris büntetésekre költheti, ugyanis annyit kapott, alighanem szabálytalan – ez esetben jegy nélküli – parkolás miatt.

Mikulás alkalmából gondolt a Vezessre egyik olvasónk, aki a saját elmondása szerint még két héttel ezelőtt készítette az alábbi képeket Budapest VII. kerületében arról a Daewoo-ról,

melynek szélvédőjén nem kevesebb mint hét mikuláscsomagot számoltunk meg, sőt, mintha egy nyolcadik is virítana a vezetőoldali visszapillantó tükörnél.

Annak oka, hogy a tulajdonosa miért várt addig, hogy ennyi büntetés összegyűljön, magától értetődő módon nem derült ki. Sok minden állhat egy-egy hosszabb távollét hátterében, legyen az utazás, betegség vagy – ne adj Isten – haláleset.

Lehetséges forgatókönyv az is, hogy egyszerűen a sorsára hagyták az autót, aminek a rendszám alapján – amelyet adatvédelmi okokból szerkesztőségünk takart ki – még szeptemberben lejárt a műszakija. (Legalábbis az Instacar nevű alkalmazásban elérhető adatok alapján, jelen sorok írásakor ugyanis a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) több lekérdezési próbálkozásunk sem vezetett eredményre.)

Akármi is történt, kétségkívül könnyebb préda volt, mint amikor a parkolóőrök egy tilosban parkoló rendőrautót bírságolták meg, és erről felvétel is készült.

Kiindulva abból, hogy az erzsébetvárosi részen az óránként 600 forintos várakozási zónában a pótdíj 15 napon túl fizetendő összege 24 600 forint, nem kizárt, hogy az autó tulajdonosa már csaknem 200 ezer forinttal tartozik, ami a legtöbb esetben megközelíti az autó teljes értékét, legalábbis a Használtautó.hu-n aktuálisan elérhető hirdetésekből kiindulva.

