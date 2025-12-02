Az Actu.fr beszámolója szerint több sebességmérőt is teljesen elrejtettek fenyőágak alá, mintha csak idő előtt kihelyezett ünnepi dekorációk lennének. A látvány kétségkívül megmosolyogtató, ám a fenyőgúnya alatt egy nagyon is komoly politikai üzenet húzódik.

A hírek szerint mintegy húsz készüléket „díszítettek fel” az éj leple alatt az FNSEA 45 és a Loiret-i Fiatal Gazdák (Jeunes Agriculteurs) tagjai. A gerillaakciót egyébként büszkén vállalták közösségi oldalaikon is. A gesztus állításuk szerint kifejezetten szimbolikus volt, a berendezésekben semmilyen kár nem keletkezett.

A fenyőágakkal borított traffipaxokkal a mezőgazdasági szakszervezetek tiltakoznak azon európai uniós és francia döntések sorozata ellen, amelyeket veszélyesnek ítélnek saját jövőjükre nézve.

Sébastien Méry, az FNSEA 45 elnöke nyíltan vállalta a szándékosan nagy visszhangot kiváltó akciót. Véleménye szerint az élelmiszer-ellátás mára geopolitikai tényezővé vált, hangsúlyozza a helyi termelők védelmének szükségességét a tisztességtelennek minősített nemzetközi versennyel szemben. A „traffipaxfenyő” hadművelet csupán a bemelegítés volt a decemberre tervezett, nagyobb megmozdulások előtt.

A sebességmérők eltakarása, megrongálása, elrejtése, kidekorálása igazi francia hagyománnyá erősödött az elmúlt években. Ezek az automatizált eszközök mindenütt jelen vannak a francia úthálózaton, és sokan nem bírják elviselni a jelenlétüket.

A traffipaxok letakarása például bevett gyakorlat. Tarn megyében a Coordination rurale nevű agrárszakszervezet vállalta a felelősséget több traffipax leponyvázásáért. Még a nemzeti agrárpolitikát bíráló szlogeneket is felfestettek a takarókra. Bár ez diszkrétebb, a logika ugyanaz: működésképtelenné teszik az eszközt anélkül, hogy fizikailag elmozdítanák.