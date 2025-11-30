Régóta furcsa zajokat hallott a Hondája motorteréből egy férfi a kínai Csihszi városában, és bár idővel egyre nyugtalanítóbbá váltak a hangok, a közelmúltig nem tulajdonított komolyabb jelentőséget a problémának. Akkor jött rá, hogy mégiscsak foglalkoznia kell vele, amikor az előző héten már a fűtésrendszer sem kapcsolt be, így november 20-án elvitte egy barátja műhelyébe átnézetni az autót.

Nem is maradt el a meglepetés a szerelőnél: mint kiderült, a szélvédő és a motorháztető közötti rés csurig volt pakolva mogyoróval, ami nyilvánvalóan zörgött menet közben. A fűtés meghibásodásának okát viszont még így is homály fedte, igaz, nem sokáig: a szerelő átvizsgálta a szellőzőnyílásokat is, amiket szintén mogyoróval tömtek tele – írja az Oddity Central.

Összesen 18 kilogrammnyi mogyoró okozott fejfájást a kínai autósnak, aki szerint több mint két órán át tartott, mire kipucolták a kritikus részeket.

A Weibón közzétett videójában ugyanakkor kitért arra, hogy az autóját rendszerint garázsban tárolja, így kizárta, hogy egy mókus lett volna a bűnös – helyette patkányokra gyanakodott. A gyanúja be is bizonyosodott, amint meglátta, hogy a garázsában tartott egy zsák mogyorójának a fele hiányzott. Ebből következik az, hogy a rágcsálók vélhetően raktárként használták (volna) az autót.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, magyar autóst is ért már hasonló meglepetés: